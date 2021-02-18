Карантин не решит проблему с коронавирусом - президент Литвы

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Карантинные ограничения не решат проблему с коронавирусом, поэтому необходим амбициозный план вакцинации. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает BNS.

"Я хочу подчеркнуть: что бы мы ни делали с этим карантином, насколько бы мы его не ужесточили, это не решит проблему", - завил Гитанас Науседа. Он также добавил, что при смягчении ограничительных мер число заболевших снова увеличится.

Единственный надежный способ остановить распространение коронавируса, по мнению президента Литвы, - это вакцинация. Он отметил, что нужно пройти вакцинацию как можно скорее и к середине лета вакцинировать 70% взрослого населения Литвы.

В то же время Гитанас Науседа подчеркнул, что карантинные меры пока будут действовать, поскольку их отмена приведет к вспышке заболевания. При этом он заявил, что необходимо учитывать экономические интересы и желание людей сохранить работу.-0-