Карнавал в Рио-де-Жанейро перенесен

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Независимая лига школ самбы Рио-де-Жанейро (Liesa) из-за пандемии коронавирусной инфекции решила перенести на более поздний срок традиционные карнавальные шествия, которые должны были состояться в феврале 2021 года. Об этом заявил глава объединения Жоржи Кастанейру, сообщает РБК.

"Из-за всей этой неопределенности, этой нестабильности в области науки, незнания, будет ли вакцина в феврале или нет, мы пришли к выводу, что мероприятие необходимо отложить", - заявил Жоржи Кастанейру. По его словам, пока преждевременно говорить об альтернативных датах карнавала 2021 года. При этом он отметил, что, по некоторым прогнозам, начиная с апреля появятся безопасные условия для проведения карнавала.

При этом карнавал в феврале 2020 года бразильские власти отменять не стали, несмотря на угрозу распространения коронавируса.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Бразилия находится на третьем месте в мире по количеству случаев заражения COVID-19. Там с начала эпидемии коронавирусом заболели свыше 4,6 млн человек. Из них скончались более 139 тыс. заразившихся.-0-