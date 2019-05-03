Картина Манделы с изображением его тюремной камеры продана за $112 тыс.

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На торгах аукционного дома Bonhams в Нью-Йорке за $112 тыс. была продана картина бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, изображающая дверь его тюремной камеры на острове Роббен. Об этом сообщает агентство "РИА Новости" .

Отмечается, что сама камера, в которой Мандела провел 18 лет, стала достопримечательностью и ее посещали лидеры многих стран.

Мандела (1918-2013) был одним из лидеров Африканского национального конгресса (АНК), борцом против апартеида. Неоднократно попадал в тюрьмы. В 1994 году в Южной Африке были проведены первые общенациональные выборы с участием африканского большинства, в результате которых Мандела стал первым чернокожим президентом ЮАР. Он занимал этот пост до 1999 года.-0-