Картина в поддержку мигрантов появилась на Марсовом поле в Париже

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский художник Сайп разместил гигантскую фреску "Поверх барьеров - Париж" в поддержку мигрантов на Марсовом поле в Париже, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM .

Ландшафтная фреска выполнена на траве биологическими красками. На ней изображены сцепленные рук двух людей - спасателя и тонущего беженца. Картина исчезнет сама собой, когда трава на поле подрастет.

Официальное ее открытие пройдет в преддверии Всемирного дня беженцев, который отмечается 20 июня. По словам автора фрески, она символизирует поддержку, которую Париж оказывает спасенным мигрантам. По сути она отсылает зрителей к деятельности благотворительной организации SOS Mediterranee, которая занимается спасением мигрантов в Средиземном море.

"Этим проектом мы хотим передать позитивизм, желание жить вместе", - прокомментировал свое видение проблемы мигрантов Сайп.

Полностью разглядеть фреску можно только поднявшись на Эйфелеву башню или с вертолета. По словам организаторов, в следующие три года подобные работы появятся еще в 20 крупнейших городах по всему миру.-0-