Казахстан изменил требования к прибывающим из-за рубежа

18 сентября, Нур-Султан/ БЕЛТА-КАЗИНФОРМ/. Власти Казахстана изменили требования к гражданам, прибывающим в страну из-за рубежа. Об этом сообщила представитель Минздрава страны Роза Кожапова.

"Лица, прибывающие в Казахстан через пункты пропуска на железнодорожном, морском, речном транспорте, должны пройти термоконтроль и анкетирование. Помимо этого они должны будут предоставить справку об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом. С момента обследования должно пройти не более пяти суток" - пояснила Роза Кожапова.

Представитель Минздрава добавила, что при отсутствии справки прибывшие лица должны будут пройти лабораторное обследование на коронавирус в местах пресечения государственной границы.-0-