Казахстан приостановит с 5 октября возобновление авиасообщения с новыми странами

1 октября, Нур-Султан /БЕЛТА-КАЗИНФОРМ/. Межведомственная комиссия Казахстана приняла решение с 5 октября приостановить начатое ранее возобновление авиасообщения с новыми странами из-за распространения COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Алексей Цой.

"Несмотря на то, что ситуация у нас стабильна и все регионы находятся в зеленой зоне, мы наблюдаем ухудшение в других странах. Поэтому в целях предотвращения завоза инфекции в Казахстан межведомственная комиссия согласовала с 5 октября текущего года следующие решения: приостановить возобновление авиасообщений с другими странами; не увеличивать количество рейсов со странами, с которыми уже возобновлено авиасообщение; сократить число рейсов в Турцию; для лиц, прибывающих из стран второй категории, установить такие обязательные требования, как термометрия, анкетирование, наличие справки об обследовании на COVID-19, с даты получения которой прошло не более трех суток", - сообщил Алексей Цой.

Глава Минздрава отметил, что при отсутствии справки прибывший в Казахстан будет изолирован в карантинный стационар на двое суток для проведения лабораторного обследования на коронавирус. "Лица с положительным результатом переводятся в инфекционный стационар. С отрицательным - следуют по месту назначения", - проинформировал министр.

Аналогичные требования будут предъявляться к лицам, пересекающим госграницу в пунктах пропуска на автопереходах со странами ЕАЭС и Узбекистаном.-0-