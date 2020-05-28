Каждый шестой молодой человек в мире с начала пандемии лишился работы - МОТ

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала пандемии коронавируса каждый шестой молодой человек в мире лишился работы, у остальных трудовой день сократился в среднем на 23%. Об этом говорится в новом исследовании Международной организации труда (МОТ), сообщает Центр новостей ООН.

Генеральный директор МОТ Гай Райдер призвал правительства стран срочно принять меры, чтобы восстановить экономику и вернуть людей на рабочие места. "Ситуация на рынке труда гораздо лучше там, где введены масштабные программы по выявлению инфекции, - заявил Гай Райдер. - Если перевести это в цифры, то получается, что в странах, где созданы условия для выявления инфицированных и отслеживания всех, с кем они находились в контакте, рабочее время сократилось лишь на 7%, тогда как в странах, где нет таких условий, этот показатель достигает 14%".

По данным МОТ, наиболее пострадали жители американских континентов, а также страны Европы и Центральной Азии - там рабочее время сократилось в среднем на 12,9%.

По словам главы МОТ, распространение коронавируса может оказать долговременное влияние на рынки труда по всему миру, а это значит, что людям, в том числе молодежи, непросто будет найти хорошую работу и после снятия карантинных мер.

Среди молодых есть и свои уязвимые группы - например, женщины, среди которых процент безработных растет с начала февраля наиболее быстрыми темпами. И это неслучайно: именно девушки, как правило, заняты в неформальном секторе экономики - они часто работают нянями и помощницами по дому, а с началом пандемии многие из них лишились работы.

Уровень безработицы среди молодежи и до пандемии был высоким по всему миру. Эти показатели были даже хуже, чем во время финансового кризиса 2008 года, и составляли 13,6%, то есть 267 млн молодых людей не работали и не учились. Сейчас ситуация значительно ухудшилась.

"Если мы без промедления не предпримем решительных действий, последствия пандемии будут ощущаться на протяжении нескольких десятилетий", - считает Гай Райдер. По его словам, половина молодых людей не смогут завершить свою профессиональную подготовку, а значит, не выйдут на рынок труда, а без них будет сложно восстановить экономику после пандемии.

По мнению экспертов МОТ, не исключено появление так называемого "потерянного поколения". "В процессе восстановления экономики после пандемии многие молодые люди останутся за бортом", - предупредил Гай Райдер, призвав не допустить такого сценария развития событий.-0-