Кейко Фухимори лидирует на выборах президента Перу

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель правой партии "Народная сила" Кейко Фухимори побеждает на президентских выборах в Перу, которые состоялись 6 июня, сообщает ТАСС.

По итогам подсчета 42,03% голосов стало известно, что за Кейко Фухимори проголосовали более 52,9 % избирателей. Ее соперник из леворадикальной партии "Свободное Перу" Педро Кастильо набирает 47,09% голосов. По имеющимся данным, явка на выборы составила 77,927%. Избирательные участки охранялись усиленными нарядами полиции.

Избранный президент вступит в должность 28 июля, он будет занимать свой пост в течение пяти лет.-0-