25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Керченский пролив временно закрыли для гражданских судов в целях безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Крымских морских портов Алексея Волкова.
Керченский пролив соединяет Черное и Азовское моря. Его закрытие связано с инцидентом с украинскими военными кораблями. Россия обвинила Украину в нарушении государственной границы, когда три корабля Военно-морских сил Украины следовали к Керченскому проливу.
По информации украинского информационного агентства УНИАН, командование Военно-морских сил Украины сообщило, что два малых бронированных артиллерийских катера, а также рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. О намерении осуществлять переход было заявлено заранее в соответствии с международными нормами, но российский пограничный корабль протаранил буксир.
Сложившуюся ситуацию обе стороны назвали провокацией.-0-
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