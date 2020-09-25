Киберпреступники переходят на аутсорсинг - Интерпол России

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киберпреступность в последние несколько лет переходит на аутсорсинг. Такую тенденцию озвучил ТАСС начальник Национального центрального бюро Интерпола МВД России Александр Прокопчук.

По словам Александра Прокопчука, переход преступников на аутсорсинг стал трендом последних лет. Имеется в виду схема "преступление как услуга" (crime as a service). "В частности, в даркнете регулярно всплывают предложения об организации коммерческих DDoS-атак, аренде бот-сетей, продаже или аренде программных кодов вредоносного ПО", - сказал он.

Как рассказал начальник НЦБ, для координации международных усилий в борьбе с киберпреступлениями в Сингапуре был открыт Международный центр Интерпола по инновациям. "По сути, это вторая штаб-квартира, в фокусе внимания которой находятся именно киберпреступления. Мы ведем активную работу по идентификации кибермошенников и группировок хакеров совместно с сингапурским центром, а также Европейским центром по вопросам киберпреступности Европола. По этому направлению работы уже есть определенные результаты", - отметил Александр Прокопчук.-0-