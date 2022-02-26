Киевское метро приостановило перевозки и работает в качестве укрытия

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киевский метрополитен приостановил транспортные перевозки и будет работать в качестве укрытия. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, сообщает БЕЛТА.

Сегодня в своем Telegram-канале он написал: "Метро перешло в режим укрытия. Транспортные перевозки осуществляться не будут". Виталия Кличко также призвал киевлян оставаться дома или в укрытиях, не выходить и не выезжать в город, кроме тех, кто работает на предприятиях критической инфраструктуры.-0-