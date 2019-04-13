Ким Чен Ын готов провести третий саммит с Трампом

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на первой сессии Верховного народного собрания (ВНС) 14-го созыва в своей программной политической речи "О социалистическом строительстве, внутренней и внешней политике правительства республики на данном этапе" рассказал о готовности провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Встреча может состоятся, если США найдут решение, которое будет разделять КНДР. Лидер страны призвал США пересмотреть свое отношение к переговорам по денуклеаризации Корейского полуострова. "Я без колебания подпишу соглашение, только если оно будет отвечать интересам КНДР и США, будет справедливым и взаимоприемлемым", - приводит агентство слова Ким Чен Ына.

Причиной неудачного завершения предыдущего саммита в Ханое он назвал то, что мероприятие заставило КНДР усомниться в правильности предпринятых шагов и в искренности намерений США улучшить двусторонние отношения.

Вместе с тем Ким Чен Ын сказал, что его личные отношения с Дональдом Трампом продолжают оставаться хорошими, и заявил о намерении подождать до конца года, пока Вашингтон примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации.-0-