Ким Чен Ын первый раз за последние три недели появился на публике

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за последние три недели появился на публике во время встречи по вопросам ядерного сдерживания. До этого он последний раз участвовал в официальных мероприятиях 1 мая, сообщает РБК.

Этот случай не первый, когда Ким Чен Ын исчезает из поля зрения СМИ. Так, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщает, что лидер КНДР провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК). Оно было посвящено обсуждению "насущных требований по дальнейшему укреплению сил национальной обороны и сдерживанию войны средствами внутренней и внешней политики". В ходе заседания Ким Чен Ын подписал семь документов, в их число входят приказы о реорганизации структуры военного командования.

Bloomberg пишет, что этот случай первый за три недели, когда Ким Чен Ын был замечен на публике. По информации южнокорейского агентства Yonhap, в последний раз он участвовал в официальном мероприятии 1 мая.

Факт отсутствия Ким Чен Ына на публике заметили власти Южной Кореи. До этого на протяжении трех недель лидер КНДР находился вне поля зрения общественности, замечали его исчезновение и в апреле. Южнокорейские, американские и японские журналисты соотносили это с плохим самочувствием Ким Чен Ына из-за перенесенной им операции. Позже разведка Южной Кореи заявляла о том, что факт операции не подтвержден. Спецслужбы предполагают, что лидер КНДР мог отсутствовать на публике из-за работы над внутренними вопросами, которые могли касаться в том числе и пандемии.-0-