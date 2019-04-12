Ким Чен Ына переизбрали главой Госсовета КНДР

12 апреля, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. Лидер КНДР Ким Чен Ын переизбран на должность председателя Государственного совета КНДР - высшего руководящего органа страны.

Переизбрание северокорейского лидера состоялось на первой сессии ВНС 14-го созыва в Пхеньяне 11 апреля.

Ким Чен Ына впервые избрали на этот пост в июне 2016 года, когда совет был создан путем внесения поправок в Конституцию.-0-