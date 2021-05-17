Кипр ослабил ограничительные меры

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Кипра приняли решение о дальнейшем ослаблении коронавирусных ограничений в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в стране, сообщает издание Cyprus Mail.

С 17 мая для посещения летних веранд в кафе и ресторанах, а также театров и кинотеатров под открытым небом не будет требоваться пропуск SafePass (Coronapass), подтверждающий отрицательный результат теста на коронавирус или то, что человек либо привился хотя бы одной дозой вакцины, либо перенес болезнь в течение последних шести месяцев. Однако данный пропуск останется обязательным для закрытых помещений, где собирается большое количество людей, например, для торговых центров, театров, кинотеатров, отелей, выставок и др. Также было перенесено начало комендантского часа с 23.00 на полночь.

Министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну отметил, что улучшению эпидемиологической ситуации в стране способствовала вакцинация против COVID-19. "Серьезное отношение граждан к вакцинации вселяет в нас оптимизм и позволяет надеяться, что мы выиграем эту трудную битву", - сказал он.

С 10 мая в республике отменили строгий карантинный режим, однако жителям острова для того, чтобы попасть в любые общественные помещения, нужно предъявлять Coronapass.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 на Кипре - 71 064. Число летальных исходов составило 346.-0-