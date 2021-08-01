Кипр ввел новые ограничения для невакцинированных жителей и туристов

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Республики Кипр ввели новые требования и ограничения для не привившихся от коронавируса. Эти меры, затрагивающие как местное население, так и прибывающих на остров туристов, были в пятницу согласованы кипрским правительством, сообщает ТАСС.

Невакцинированным гостям острова теперь придется в обязательном порядке проходить либо молекулярный ПЦР-тест, либо экспресс-тест на наличие антигенов коронавируса на седьмой день после своего прибытия на Кипр. Это будет необходимо вдобавок к тестам, требующимся для въезда на Кипр. На вакцинированных и переболевших ковидом в течение последних 180 дней туристов это требование не распространяется.

Лаборатории аэропортов в Ларнаке и Пафосе также изменили режим своей работы для киприотов, возвращающихся из зарубежных поездок. Диагностические тесты в них смогут проходить только вакцинированные жители острова, дети от 12 до 15 лет, а также пассажиры, которым по медицинским основаниям противопоказана вакцинация от коронавируса. Прибывающим из стран красной зоны без теста, пройденного в стране вылета, после сдачи диагностического анализа в аэропорту придется на трое суток уйти на самоизоляцию, а затем пройти еще один тест за свой счет.

Для непривившихся граждан Кипра будет действовать такой же протокол, как и для иностранцев. В случае прилета из стран любой категории, кроме зеленой, им придется проходить тест в стране вылета не раньше чем за 72 часа до вылета.

Кроме того, с 1 августа на острове расширяется зона действия антиковидных сертификатов SafePass, которые теперь нужно предъявлять во всех помещениях, где собираются или гипотетически могут собраться более 10 человек. Ранее эта норма действовала для мест, где могли одновременно находиться более 20 человек. SafePass теперь понадобится также всем посетителям государственных и частных больниц в возрасте от 12 лет. Кроме того, такие же документы теперь надлежит предъявлять как посетителям, так и сотрудникам домов престарелых.

Пропуск SafePass подтверждает прохождение полного курса вакцинации либо наличие прививки по крайней мере одной дозой вакцины, сделанной как минимум 21 день назад, наличие отрицательного результата ПЦР-теста не более чем трехдневной давности или медицинского подтверждения о перенесенном ковиде в течение последних шести месяцев. Документы, подтверждающие хотя бы одно из этих условий, могут выполнять роль такого пропуска.

С 1 августа на острове также отменяется практика прохождения бесплатных экспресс-тестов на антигены для невакцинированных граждан. К этой услуге они прибегали каждые трое суток, чтобы обеспечить себе наличие 72-часового пропуска SafePass для походов на работу и в любые общественные места. Теперь за каждый такой тест придется платить, но не более 10 евро - именно такой ценовой "потолок" был установлен кипрским правительством. При этом реальная цена такой услуги в медучреждениях острова составляет сейчас от 5 до 8 евро.

Правом же проведения тестов именно для получения SafePass теперь наделяются исключительно лицензированные клинические лаборатории и аптеки, а не выездные лабораторные бригады. Однако последние не прекратят своей деятельности: порядка 50 таких бригад будут по-прежнему ежедневно выезжать в разные города и деревни острова и проводить там бесплатные экспресс-тесты, но только уже для отдельных категорий лиц. К ним относятся дети до 16 лет, подростки 16 и 17 лет, чьи родители противятся вакцинации своих детей, беременные женщины, а также лица, привитые одним или двумя компонентами вакцины от коронавируса. В то же время лица, которые без уважительных причин избегают вакцинации, в этот разряд больше не попадают.

Как подчеркнул в минувшую субботу министр здравоохранения Республики Кипр Михалис Хаджипантелас, решение об отмене бесплатных экспресс-тестов продиктовано намерением правительства перенаправить госбюджетные средства, которые тратились на их проведение, на поддержку лечебных учреждений страны, в которых все большее число койко-мест приходится отводить для пациентов с ковидом. "Мы уже потратили на экспресс-тесты 26 млн евро, и теперь в таких денежных вливаниях нуждаются наши больницы", - уточнил глава Минздрава.

Он также дал понять, что согласие сделать противовирусную прививку или отказ от вакцинации является личным выбором каждого, однако и у государства в этой ситуации есть право на свой выбор, как относиться к тем, кто не хочет прививаться. "Поскольку они сами решили не вакцинироваться, то мы считаем, что оплата экспресс-теста - это теперь уже их долг", - пояснил министр позицию кипрских властей.-0-