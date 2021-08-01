Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 1 августа 2021
Минск Переменная облачность +25°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:39 Китайские спортсмены сохраняют лидерство в медальном зачете Олимпиады Спорт
17:21 Наумова: я отдала на помосте все силы Спорт
17:08 Лукашенко поздравил Максима Недосекова с завоеванием бронзовой медали в Токио Президент
16:58 Кипр ввел новые ограничения для невакцинированных жителей и туристов В мире
16:27 Спасены около 400 мигрантов из деревянной лодки в Средиземном море В мире
16:23 Санэпидслужба обновила список мест, где ограничено или запрещено купание Общество
16:21 Итальянский бегун Марсель Джейкобс выиграл олимпийскую стометровку Спорт
16:16 В Вороновском районе легковушка насмерть сбила пешехода Происшествия
16:12 Юлимар Рохас с мировым рекордом завоевала олимпийское золото в тройном прыжке Спорт
16:08 Президент НОК Беларуси поздравил Максима Недосекова с бронзой на Олимпиаде Спорт
15:58 Тяжелоатлетка Дарья Наумова заняла 5-е место на Играх в Токио Спорт
15:41 Белорус Максим Недосеков завоевал олимпийскую бронзу в прыжках в высоту Спорт
15:31 Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Исландии В мире
15:29 Рапиристы Франции выиграли командный турнир на Играх в Токио Спорт
15:18 В Могилевской области за сутки дважды горело сено Происшествия
15:13 В Горецком районе спасатели деблокировали водителя фуры Происшествия
15:08 Легкоатлетка Кристина Тимановская покидает Игры в Токио Спорт
15:03 В Казахстане зафиксировали новый коронавирусный антирекорд В мире
14:47 В Беларуси за сутки в лесах потерялись два человека Происшествия
14:42 Баскетболисты Словении обыграли испанцев в матче олимпийского турнира Спорт
14:38 В Новогрудском районе огнем уничтожено 60 т сена Происшествия
14:31 Средневековый склеп с останками десятков христиан обнаружили в Севастополе В мире
14:21 Полиция задержала 26 человек на манифестации против санитарных пропусков в Париже В мире
14:17 Белорусская бегунья Эльвира Герман не вышла в финал ОИ на дистанции 100 м с барьерами Спорт
14:09 В Малави при столкновении автобуса и двух грузовиков погибли 19 человек В мире
14:07 Лесной пожар полностью уничтожил 10 домов в районе Зирия в Греции В мире
13:51 Шесть человек лишены аккредитаций с начала Олимпийских игр в Токио В мире
13:45 В Германии будут судить экс-охранника нацистского концлагеря Заксенхаузен В мире
13:42 Василиса Марзалюк сохраняет шансы на бронзу Игр в Токио Спорт
13:33 Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП с участием пешехода в Минске Происшествия
Все новости
Все новости
В мире
01 августа 2021, 16:58

Кипр ввел новые ограничения для невакцинированных жителей и туристов

Фото из социальных сетей
Фото из социальных сетей
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
В Казахстане зафиксировали новый коронавирусный антирекорд
Полиция задержала 26 человек на манифестации против санитарных пропусков в Париже

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Республики Кипр ввели новые требования и ограничения для не привившихся от коронавируса. Эти меры, затрагивающие как местное население, так и прибывающих на остров туристов, были в пятницу согласованы кипрским правительством, сообщает ТАСС.

Невакцинированным гостям острова теперь придется в обязательном порядке проходить либо молекулярный ПЦР-тест, либо экспресс-тест на наличие антигенов коронавируса на седьмой день после своего прибытия на Кипр. Это будет необходимо вдобавок к тестам, требующимся для въезда на Кипр. На вакцинированных и переболевших ковидом в течение последних 180 дней туристов это требование не распространяется.

Лаборатории аэропортов в Ларнаке и Пафосе также изменили режим своей работы для киприотов, возвращающихся из зарубежных поездок. Диагностические тесты в них смогут проходить только вакцинированные жители острова, дети от 12 до 15 лет, а также пассажиры, которым по медицинским основаниям противопоказана вакцинация от коронавируса. Прибывающим из стран красной зоны без теста, пройденного в стране вылета, после сдачи диагностического анализа в аэропорту придется на трое суток уйти на самоизоляцию, а затем пройти еще один тест за свой счет.

Для непривившихся граждан Кипра будет действовать такой же протокол, как и для иностранцев. В случае прилета из стран любой категории, кроме зеленой, им придется проходить тест в стране вылета не раньше чем за 72 часа до вылета.

Кроме того, с 1 августа на острове расширяется зона действия антиковидных сертификатов SafePass, которые теперь нужно предъявлять во всех помещениях, где собираются или гипотетически могут собраться более 10 человек. Ранее эта норма действовала для мест, где могли одновременно находиться более 20 человек. SafePass теперь понадобится также всем посетителям государственных и частных больниц в возрасте от 12 лет. Кроме того, такие же документы теперь надлежит предъявлять как посетителям, так и сотрудникам домов престарелых.

Пропуск SafePass подтверждает прохождение полного курса вакцинации либо наличие прививки по крайней мере одной дозой вакцины, сделанной как минимум 21 день назад, наличие отрицательного результата ПЦР-теста не более чем трехдневной давности или медицинского подтверждения о перенесенном ковиде в течение последних шести месяцев. Документы, подтверждающие хотя бы одно из этих условий, могут выполнять роль такого пропуска.

С 1 августа на острове также отменяется практика прохождения бесплатных экспресс-тестов на антигены для невакцинированных граждан. К этой услуге они прибегали каждые трое суток, чтобы обеспечить себе наличие 72-часового пропуска SafePass для походов на работу и в любые общественные места. Теперь за каждый такой тест придется платить, но не более 10 евро - именно такой ценовой "потолок" был установлен кипрским правительством. При этом реальная цена такой услуги в медучреждениях острова составляет сейчас от 5 до 8 евро.

Правом же проведения тестов именно для получения SafePass теперь наделяются исключительно лицензированные клинические лаборатории и аптеки, а не выездные лабораторные бригады. Однако последние не прекратят своей деятельности: порядка 50 таких бригад будут по-прежнему ежедневно выезжать в разные города и деревни острова и проводить там бесплатные экспресс-тесты, но только уже для отдельных категорий лиц. К ним относятся дети до 16 лет, подростки 16 и 17 лет, чьи родители противятся вакцинации своих детей, беременные женщины, а также лица, привитые одним или двумя компонентами вакцины от коронавируса. В то же время лица, которые без уважительных причин избегают вакцинации, в этот разряд больше не попадают.

Как подчеркнул в минувшую субботу министр здравоохранения Республики Кипр Михалис Хаджипантелас, решение об отмене бесплатных экспресс-тестов продиктовано намерением правительства перенаправить госбюджетные средства, которые тратились на их проведение, на поддержку лечебных учреждений страны, в которых все большее число койко-мест приходится отводить для пациентов с ковидом. "Мы уже потратили на экспресс-тесты 26 млн евро, и теперь в таких денежных вливаниях нуждаются наши больницы", - уточнил глава Минздрава.

Он также дал понять, что согласие сделать противовирусную прививку или отказ от вакцинации является личным выбором каждого, однако и у государства в этой ситуации есть право на свой выбор, как относиться к тем, кто не хочет прививаться. "Поскольку они сами решили не вакцинироваться, то мы считаем, что оплата экспресс-теста - это теперь уже их долг", - пояснил министр позицию кипрских властей.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Кипр туризм
Новости рубрики В мире
Фото из архива Спасены около 400 мигрантов из деревянной лодки в Средиземном море
Фото Reuters Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Исландии
Фото из архива В Казахстане зафиксировали новый коронавирусный антирекорд
Фото FOTODOM Средневековый склеп с останками десятков христиан обнаружили в Севастополе
Фото bfmtv.com Полиция задержала 26 человек на манифестации против санитарных пропусков в Париже
Фото из архива В Малави при столкновении автобуса и двух грузовиков погибли 19 человек
Главное
Максим Недосеков Белорус Максим Недосеков завоевал олимпийскую бронзу в прыжках в высоту
За сутки в Беларуси зарегистрированы 958 пациентов с COVID-19, выписаны 1169
Повышаются некоторые размеры пенсий и детские пособия – что еще изменится в августе
Минск должен стать цветущим городом: концепция озеленения столицы на контроле
Топ-новости
Лукашенко поздравил Максима Недосекова с завоеванием бронзовой медали в Токио
Литвинович: во время выступления в финале думал лишь о том, чтобы не ошибиться
Посольство Беларуси рекомендует воздержаться от посещения районов Турции с лесными пожарами
Василиса Марзалюк сохраняет шансы на бронзу Игр в Токио
"Большой разговор с Президентом" ждут все белорусы - сенатор
Санэпидслужба обновила список мест, где ограничено или запрещено купание
РЕПОРТАЖ: Путешествие к радимичам под звуки флейты и волынки
Олимпийский BMX-фристайл дебютировал на Олимпиаде - комментарий
ФОТОФАКТ: Фестиваль народного юмора "Аўцюкi-2021" проходит в Калинковичском районе
Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Белорусский детский фонд проводит республиканскую акцию "Соберем ребенка в школу"
КОММЕНТАРИЙ: Спрос, предложения, цены - как чувствует себя рынок жилья
МВД напомнило о последствиях употребления несовершеннолетними энергетиков
РЕПОРТАЖ: Сияние эксклюзива - гомельчанка о создании рукотворных украшений и большой мечте
Экспертная миссия МАГАТЭ прошла на БелАЭС
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.