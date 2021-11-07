Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 7 ноября 2021
Минск Сплошная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:16 Питерский "Зенит" сыграл вничью с "Уралом" в чемпионате России по футболу Спорт
15:44 Кит-полосатик найден погибшим на берегу на севере Франции В мире
15:29 МЧС Казахстана: причиной гибели шести шахтеров стал залповый выброс метана В мире
15:04 Погреб, балкон, холодильник. Ищем лучшее место для хранения гладиолусов и георгинов Общество
15:03 "Гомель" одержал волевую победу над "Ислочью" в футбольном чемпионате Спорт
14:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1912 пациентов с COVID-19, выписаны 3044 Общество
13:50 Более 2332 тыс. человек прошли полный курс вакцинации от COVID19 в Беларуси Общество
13:43 Станция метро "Октябрьская" в Минске снова открыта Регионы
13:34 Три человека погибли при взрывах в Джелалабаде В мире
12:55 Ссора превратилась в поножовщину: в Могилеве совершено убийство с особой жестокостью Происшествия
12:49 ФОТОФАКТ: В Островце прошел трофи-рейд "Рыжий лес - 2021" Регионы
12:44 Станция метро "Октябрьская" в Минске закрыта из-за обнаруженного бесхозного предмета Регионы
12:03 Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в 13 местах Минска Регионы
11:59 Коммунисты Беларуси и патриотическая общественность отметили 104-ю годовщину Октября Общество
11:41 Три человека погибли при пожарах в Гомельской области Происшествия
11:33 В России выявили 39 165 новых заразившихся коронавирусом за сутки В мире
11:28 День пианиста отпразднуют в гимназии-колледже при БГАМ 8 ноября Культура
11:02 Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 8 ноября Общество
10:59 Новый рекорд на рыбном аукционе в Японии: снежного краба продали за $7 тыс. В мире
10:47 Мини-ярмарка вакансий пройдет в Минске 9 ноября Регионы
10:42 Бельгийки стали соперницами белорусских теннисисток в квалификации Кубка Билли Джин Кинг Спорт
10:38 Японский фигурист Юма Кагияма выиграл этап серии Гран-при в Турине Спорт
10:26 В Нью-Дели третий день наблюдается опасный уровень загрязнения воздуха В мире
10:20 Арт-гостиная Минска приглашает увидеть живопись и графику на темы природы и человека Культура
10:10 Сауль Альварес завоевал звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе Спорт
10:05 Хоккеисты "Нью-Джерси"выиграли у "Сан-Хосе" в матче чемпионата НХЛ Спорт
10:00 Спасенный при пожаре в Мостах скончался в больнице Происшествия
09:58 В пригороде Мехико в результате ДТП погибли 19 человек В мире
09:52 ДОСЬЕ: К 125-летию белорусского поэта и писателя Михася Чарота Культура
09:49 Житель Столинского района погиб при пожаре в своем доме Происшествия
Все новости
Все новости
В мире
07 ноября 2021, 15:44

Кит-полосатик найден погибшим на берегу на севере Франции

Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники порта Кале на севере Франции обнаружили на берегу тушу 19-метрового кита-полосатика массой около 15 т, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию в газете La Voix du Nord.

Находка была сделана днем 6 ноября. По словам очевидцев, животное, предположительно, задело металлическую опору логистического терминала и после удара его выбросило на берег у каменной наброски дамбы порта.

Глава ассоциации "Координационный совета по защите млекопитающих на севере Франции" Жаки Корпузопулос сообщил, что, когда он прибыл на место, животное уже было мертво. Он добавил, что 8 ноября останки кита заберут с берега во время прилива и утром следующего дня будет проведено вскрытие. По словам зоозащитника, прибытие кита в порт само по себе является необычным.

"Это животные открытого моря. Они подходят к берегам, когда появляются косяки рыб, чтобы кормиться и следовать за морскими течениями. Или, когда они больны, у них возникают проблемы с ориентацией, как в этом случае. Если они окажутся слишком близко к песчаной отмели или войдут в порт, они лягут на живот или, как в случае с Кале, коснутся дамбы с камнями. Их собственный вес раздавит их", - пояснил Жаки Корпузопулос.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Франция
Новости рубрики В мире
Фото Shutterstock МЧС Казахстана: причиной гибели шести шахтеров стал залповый выброс метана
Фото polit.info Три человека погибли при взрывах в Джелалабаде
Фото из архива В России выявили 39 165 новых заразившихся коронавирусом за сутки
Фото pexels.com Новый рекорд на рыбном аукционе в Японии: снежного краба продали за $7 тыс.
Фото ОНТ В Нью-Дели третий день наблюдается опасный уровень загрязнения воздуха
Фото EPA В пригороде Мехико в результате ДТП погибли 19 человек
Главное
Александр Лукашенко во время посещения городской больницы №1 имени Семашко Лукашенко требует эффективного расходования средств и оптимального подхода в работе медучреждений
Лукашенко: мы делаем все, чтобы, невзирая на вызовы, сохранить единство и суверенитет
Более 2332 тыс. человек прошли полный курс вакцинации от COVID19 в Беларуси
Белорус Алексей Алферов стал обладателем серебра ЧМ по боксу
Топ-новости
Лукашенко: белорусская гражданская авиация демонстрирует эталонную четкость и слаженность
Лукашенко незапланированно посетил в Орше мясокомбинат
Коммунисты Беларуси и патриотическая общественность отметили 104-ю годовщину Октября
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1912 пациентов с COVID-19, выписаны 3044
Дополнительный ракетный дивизион заступил на охрану воздушных рубежей Беларуси
Илья Шиманович выиграл золото ЧЕ по плаванию на короткой воде
Гигин: важно, что молодое поколение Беларуси ожидает от Конституции
КОММЕНТАРИЙ: Иванец о приоритетных направлениях НАН, поддержке молодых ученых и кадрах
Удельный вес связи и информатизации в структуре ВВП Беларуси за январь-сентябрь составил 7,5%
Митянский: работа по снижению административной нагрузки на бизнес набирает обороты
Таджикистан заинтересован в коммунальных машинах и пассажирской технике МАЗ
МАРТ установил порядок включения товаров в ассортиментный перечень и исключения из него
Перцов: Беларусь вместе с союзниками должна создавать свои цифровые платформы
Если за школами закрепят яблоневые сады, что получится? Рассказываем на примере
Благоустройство дворов, транспортное сообщение, водоснабжение: Соловей провел прямую линию
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.