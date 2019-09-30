Китаец 17 лет скрывался в пещере от правосудия – его"вычислил" дрон

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданин КНР Сун Цзян сбежал из тюрьмы и 17 лет скрывался от правосудия в горной пещере. Тюремный срок он получил за торговлю женщинами и детьми, сообщает
Наказание он отбывал в тюрьме в провинции Юньнань, оттуда и сбежал. 17 лет осужденного не могли найти.
В сентябре 2019 года, по данным BBC News, благодаря беспилотнику появилась информация о его местонахождении. Стало известно, что осужденный для убежища и жилища выбрал горную пещеру. Сун Цзяна после задержания направили в тюрьму отбывать срок.-0-