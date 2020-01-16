Китаец хотел вывезти из страны живых скорпионов

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китаец попытался нелегально пронести на борт самолета двести живых скорпионов. Его задержали во время таможенной проверки в международном аэропорту Бандаранаике, пишет The Sun.

30-летний китаец купил скорпионов на Шри-Ланке, разложил их в пластиковые контейнеры и спрятал в ручной клади. В его планах было вывезти животных в Гуанчжоу. Но сотрудники аэропорта во время досмотра нашли скорпионов.

Китаец признался, что вывозит скорпионов, чтобы получить их яд.. Для каких целей ему нужен яд, он не пояснил.

Нарушителя оштрафовали на $551, скорпионов конфисковали. Несмотря на нарушение закона, мужчине разрешили сесть на свой рейс.-0-