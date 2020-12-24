Китай одобрил новую инактивированную вакцину от коронавируса Sinopharm

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24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр оценки лекарственных препаратов при Государственном управлении по контролю за фармацевтической продукцией КНР одобрил инактивированную вакцину от коронавируса нового типа фармацевтической корпорации Sinopharm, сообщает ТАСС.
Как объявила ранее Китайская государственная биотехническая группа (CNBG), контролируемая Sinopharm, в 2021 году она планирует произвести до 1 млрд доз вакцин от коронавируса.
Также базирующаяся в Пекине фармацевтическая компания Sinovac Biotech заявила, что привлекла инвестиции в размере более $500 млн для ежегодного производства 600 млн доз вакцины собственной разработки.-0-