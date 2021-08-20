Китай остановил импорт из Литвы сыра, зерна и древесины

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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литовские экспортеры заявили, что Китай отказался от поставок из Литвы ряда продукции, сообщает Delfi."В Литву не только не будут ходить поезда из Китая - местные экспортеры жалуются, что Китай отказался и от литовской продукции. Крупные торговцы древесиной намерены покинуть Литву. Молочноперерабатывающий комбинат Vilkyskiu pienine сообщает об остановке экспорта. Даже литовское зерно больше не покупают в Китае", - отмечает Delfi.В прошлом году Китай занимал 13-е место среди крупнейших партнеров Литвы. Похоже, сейчас китайских рынок для Литвы полностью закрывается. Причина тому - желание Вильнюса открыть представительство Тайваня.Директор торгующей древесиной компании Medvita Арунас Залецкис сказал, что 99% товаров его предприятие продавало в Китай. Сейчас продажи остановились. "Китайцы нигде не хотят видеть литовские компании", - заявил Арунас Залецкис. Бизнесмен добавил, что ему, скорее всего, придется перевезти свою компанию из Литвы в другую страну.Директор Vilkyskiu pienine Гинтарас Берташюс также не скрывает разочарования - правительство Литвы раньше призывало предпринимателей завязывать торговые отношения с Китаем, а сейчас наоборот. "Наш экспорт останавливается, это факт", - сказал Гинтарас Берташюс.Явное ухудшение отношений с Китаем наблюдают скупщики и экспортеры зерна. "Китайские партнеры пользуются любым поводом для расторжения отношений", - признал президент Литовской ассоциации переработчиков и экспортеров зерновых, глава Agrokoncerno grudai Каролис Шимас.На этой неделе также стало известно, что в Литву не будут приходить поезда из Китая, а значит, литовским логистическим компаниям придется налаживать импорт через Польшу.20 июля МИД Литвы сообщил, что летом Тайвань намерен открыть представительство в этой балтийской стране. Информацию подтвердила глава тайваньской администрации Цай Инвэнь. В ответ 10 августа МИД КНР объявил об отзыве своего посла в Вильнюсе.-0-