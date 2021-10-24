Китай запустил спутник для испытания технологий по защите от космического мусора

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай успешно запустил сегодня новый спутник "Шицзянь-21" с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе страны, сообщает Синьхуа.

Запуск был проведен в 9.27 по пекинскому времени с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3Б" (Long March-3B). Спутник успешно выведен на запланированную орбиту. Он будет использоваться в основном для тестирования и проверки технологий по уменьшению космического мусора.

Этот запуск стал 393-м по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн" ("Великий поход").-0-