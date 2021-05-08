Китайская вакцина против Covid получила одобрение ВОЗ в чрезвычайной ситуации

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения выдала экстренное разрешение на вакцину Covid, произведенную китайской государственной компанией Sinopharm. Такую информацию сообщает BBC.

Это первая вакцина, разработанная незападной страной и получившая поддержку ВОЗ. Вакцина уже сделана миллионам людей в Китае и других странах.

ВОЗ ранее одобряла только вакцины производства Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Moderna.

Но отдельные регулирующие органы в различных странах, особенно в более бедных странах Африки, Латинской Америки и Азии, одобрили китайские уколы для экстренного применения.

ВОЗ заявила, что добавление вакцины имеет «потенциал для быстрого ускорения доступа к вакцине против Covid-19 для стран, стремящихся защитить медицинских работников и группы риска». Рекомендуется вводить вакцину двумя дозами лицам в возрасте 18 лет и старше.-0-