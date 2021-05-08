ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 8 мая 2021
Минск Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
01:00 Китайская вакцина против Covid получила одобрение ВОЗ в чрезвычайной ситуации В мире
00:18 В Иерусалиме вспыхнули беспорядки В мире
07.05.21
07.05.21 23:45 Авдонин: европейское общество находится в кризисе, и Беларусь используют для отвлечения внимания Общество
07.05.21 23:35 Очевидец сообщил в милицию о нетрезвом водителе Происшествия
07.05.21 22:50 В Москве умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев В мире
07.05.21 22:27 За сутки в мире выявили более 839 тысяч заразившихся коронавирусом В мире
07.05.21 22:00 Белорусские борцы вольного стиля завоевали две медали квалификационного турнира к Играм в Токио Спорт
07.05.21 21:54 "Гомель" поднялся на третье место в чемпионате Беларуси по футболу Спорт
07.05.21 21:51 Старшеклассники Минска и Минского района 12 мая станут гостями филфака БГУ Регионы
07.05.21 21:45 Спасатели Гомельской области отправили ветеранам письма благодарности Регионы
07.05.21 21:40 Гора: наш общий долг - хранить и приумножать славу воинов-победителей Общество
07.05.21 21:36 ВОЗ призвала приостановить патентную защиту вакцин от коронавируса В мире
07.05.21 21:30 В БНТУ стартовал двухдневный поход памяти Общество
07.05.21 21:14 Четыре человека погибли при пожаре в сварочном цехе в Мытищах В мире
07.05.21 21:03 Количество волонтеров БОКК за время пандемии увеличилось Общество
07.05.21 20:58 Российский хоккеист Герман Нестеров получил разрешение выступать за Беларусь в официальных турнирах Спорт
07.05.21 20:51 Хоккеисты сборной Беларуси обыграли команду Германии в товарищеской встрече Спорт
07.05.21 20:45 "Гомель помнит" - активисты БРСМ выложили из зажженных лампадок цифру 76 в честь Дня Победы Регионы
07.05.21 20:40 Организации Госстандарта благоустроили памятники и возложили цветы в преддверии Дня Победы Общество
07.05.21 20:30 Урон экономике Японии из-за режима ЧС оценили в $9,2 млрд В мире
07.05.21 20:21 Минские "Цмокi" вышли в финал баскетбольного чемпионата Беларуси Спорт
07.05.21 20:19 Руководство ГКСЭ возложило цветы к памятнику великому полководцу Жукову Общество
07.05.21 20:13 Белорусские волейболисты уступили Португалии в матче квалификации ЧЕ Спорт
07.05.21 20:04 Футболисты "Немана" одержали первую победу в чемпионате Беларуси Спорт
07.05.21 19:44 ВОЗ рекомендовала китайскую вакцину Sinopharm для экстренного применения В мире
07.05.21 19:29 Татарицкий: память о Победе мы должны передать следующим поколениям Общество
07.05.21 19:25 Марина Слуцкая выиграла серебро турнира "Большого шлема" по дзюдо в Казани Спорт
07.05.21 19:14 Выставку "Музеи - городу" презентовали в канун Дня Победы в южной казарме Брестской крепости Культура
07.05.21 19:03 В Италии обнаружили мраморную голову первого римского императора В мире
07.05.21 18:40 Японский дзюдоист Сансиро Мурао завоевал золото турнира "Большого шлема" в Казани Спорт
Все новости
Все новости
В мире
08 мая 2021, 01:00

Китайская вакцина против Covid получила одобрение ВОЗ в чрезвычайной ситуации

Фото EPA
Фото EPA
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
За сутки в мире выявили более 839 тысяч заразившихся коронавирусом
ВОЗ призвала приостановить патентную защиту вакцин от коронавируса

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения выдала экстренное разрешение на вакцину Covid, произведенную китайской государственной компанией Sinopharm. Такую информацию сообщает BBC.

Это первая вакцина, разработанная незападной страной и получившая поддержку ВОЗ. Вакцина уже сделана миллионам людей в Китае и других странах.

ВОЗ ранее одобряла только вакцины производства Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Moderna.

Но отдельные регулирующие органы в различных странах, особенно в более бедных странах Африки, Латинской Америки и Азии, одобрили китайские уколы для экстренного применения.

ВОЗ заявила, что добавление вакцины имеет «потенциал для быстрого ускорения доступа к вакцине против Covid-19 для стран, стремящихся защитить медицинских работников и группы риска». Рекомендуется вводить вакцину двумя дозами лицам в возрасте 18 лет и старше.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вакцинация ВОЗ здравоохранение Китай
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
 Фото пресс-службы полиции Израиля В Иерусалиме вспыхнули беспорядки
Фото ТАСС В Москве умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев
Фото из архива За сутки в мире выявили более 839 тысяч заразившихся коронавирусом
Фото из архива ВОЗ призвала приостановить патентную защиту вакцин от коронавируса
Фото ГУ МЧС РФ по Московской области Четыре человека погибли при пожаре в сварочном цехе в Мытищах
Фото AFP Урон экономике Японии из-за режима ЧС оценили в $9,2 млрд
Главное
Глава государства вручил ордена Почет генеральному конструктору научно-технического центра МТЗ Андрею Стасилевичу "Главной опорой государства был и всегда будет человек труда" - Лукашенко вручил госнаграды
Лукашенко рассказал, на каких условиях готов провести в Беларуси досрочные выборы
Беларусь получила собственную вакцину от COVID-19
Дань безмерного уважения: застройщик комплекса Minsk World поздравил ветеранов с Днем Победы
Топ-новости
Лукашенко: государство как поддерживало ветеранов, так и будет их поддерживать в дальнейшем
Лукашенко о заявлении на него в прокуратуру Германии: не наследникам фашизма меня судить
Лукашенко обсудил с Эрдоганом развитие торгово-экономических отношений Беларуси и Турции
Головченко: многим не нравится, что мы сами принимаем решения на своей земле
Неожиданное продолжение: Лукашенко после вручения госнаград пообщался с давними знакомыми
Роскошь загородной жизни в самом сердце столицы! "Парк Челюскинцев" встречает жильцов новой секции!
Кубраков: мы не допустим никаких провокаций во время праздника Победы
Марина Слуцкая выиграла серебро турнира "Большого шлема" по дзюдо в Казани
Дворец Независимости ко Дню Победы превратился в художественную галерею, на экскурсии побывали ветераны
Хоккеисты сборной Беларуси обыграли команду Германии в товарищеской встрече
Темпы взаимной выгоды: поставки песка на строительство комплекса Minsk World возрастут на треть
Кочанова: мы ответственны за передачу следующим поколениям святой памяти о военных событиях
Тарасенко анонсировал поставку китайской вакцины для иммунизации 150 тыс. человек
Белорусы с 14 мая смогут поучаствовать в проекте по изучению иммунитета против COVID-19
Минздрав: Роме Когодовскому выполнено очередное оперативное вмешательство
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.