Китайские ученые: источником коронавируса были дикие животные

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коронавирус 2019-nCoV был обнаружен в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань (административный центр провинции Хубэй), отсюда, вероятно, началось распространение вируса, сообщает агентство Синьхуа.

"В 33 из 585 образцов с рынка морепродуктов "Хуанань" были обнаружены нуклеиновые кислоты коронавируса, из образцов среды удалось выделить вирус. Это говорит о том, что источником вируса являются дикие животные, торговля которыми осуществлялась на рынке "Хуанань", - подчеркивает агентство.

Между тем глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй заявила на пресс-конференции в Пекине о том, что способность опасного коронавируса передаваться от человека к человеку усилилась. Специалисты полагают, что эпидемия перешла в сравнительно серьезную и сложную стадию. Трудно предсказать, какие именно риски связаны с мутацией вируса.

Ма Сяовэй добавила, что инкубационный период вируса составляет от одного до 14 дней, однако заразившиеся могут передавать его другим людям даже в течение инкубации, чего не было во время эпидемии тяжелого острого респираторного синдрома (Sars) в 2002-2003 годах. Это означает, что носителями заболевания могут быть люди, у которых нет никаких симптомов, бороться с его распространением в таком случае значительно сложнее.

Интерфакс цитирует председателя КНР Си Цзиньпина, который отметил, что власти страны столкнулись со сложной ситуацией, поскольку темпы распространения коронавируса только растут, а также призвал ЦК Коммунистической партии Китая принять активное участие в решении данной проблемы.

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря прошлого года в крупном китайском городе Ухане. Сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания достигает 2027 человек, число летальных исходов составляет 57, сообщает ТАСС. Заражение подозревается еще у 2,7 тыс. человек, случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае.

Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.-0-

В КНР коронавирусом заразились уже более 2 тыс. человек Исходя из информационных сообщений, опубликованных комитетами по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР, заболевание привело к смерти 56 человек.