Китайско-американская торговая сделка решит проблемы двух сторон - вице-премьер Госсовета КНР

16 января, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Подписание китайско-американского соглашения о первой фазе сделки об урегулировании торговых споров в значительной степени решит проблемы обеих сторон, заявил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

"На основе принципа равенства и взаимного уважения Китай и США договорились углублять двустороннее торговое сотрудничество и расширять объем торговли в таких секторах, как сельскохозяйственная продукция, промышленные товары, энергетика и услуги, чтобы лучше удовлетворять растущие потребности людей", - сообщил Лю Хэ.

"Обе стороны также договорились о дальнейшем расширении доступа к рынкам, включая дальнейшее открытие финансовых рынков друг друга, чтобы предоставить больше рыночных возможностей для китайского и американского бизнеса", - добавил он. "Обе страны стремятся постоянно улучшать условия своего бизнеса и обязались укреплять защиту прав интеллектуальной собственности, поощрять технологическое сотрудничество, основанное на желании и рыночных условиях, с тем, чтобы лучше содействовать честной конкуренции и стимулировать жизнеспособность инноваций и развитие участников рынка".

Вице-премьер сообщил, что американская сторона обязалась отменить некоторые из своих дополнительных тарифов на китайские товары. А также Китай и США создадут двусторонние механизмы оценки и урегулирования споров для своевременного и эффективного устранения их экономических и торговых различий.

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе сделки об урегулировании двусторонних торговых споров 15 января.-0-