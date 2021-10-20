Китайское рыболовное судно затонуло у берегов Республики Корея

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20 октября, Сеул /БЕЛТА - СИНЬХУА/. Китайское рыболовное судно затонуло у берегов города Кунсан провинции Чолла-Пукто на юго-западе Республики Корея, в результате чего без вести пропали шесть граждан КНР.
Береговая охрана Китая проинформировала южнокорейскую сторону об инциденте. На месте происшествия проводится поисково-спасательная операция. Сообщается, что девять человек спасены.
Генконсул КНР в Кванджу Чжан Чэнган сказал, что диппредставительство немедленно запустило механизм быстрого реагирования и получает от южнокорейской стороны актуальную информацию о развитии ситуации. Причины кораблекрушения расследуются.-0-