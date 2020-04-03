Ключевые американские индексы выросли на 1-2% на фоне возможного сокращения предложения нефти

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские биржевые индексы выросли к завершению торгов 2 апреля на фоне возможного сокращения мирового предложения нефти на 10-15 млн баррелей. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи, сообщает ТАСС.

В четверг американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 469,93 пункта (2,24%) и установился на отметке 21 413,44 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, набрал 56,40 пункта (2,28%) и оказался на отметке 2 526,9 пункта. Рост индекса электронной биржи Nasdaq составил 126,73 пункта (1,72%) - до отметки 7 487,31 пункта.

По итогам торгов нефть марки WTI подорожала на $3,87 (18,25%). К 16:30 по времени Восточного побережья США цена поставок энергоносителя в мае составляла $25,07.

Ранее Министерство энергетики США призвало Россию, Саудовскую Аравию и других крупных производителей нефти к совместной работе, чтобы успокоить нефтяные рынки. Саудовская Аравия в свою очередь призвала к срочной встрече ОПЕК+.-0-

США призвали Россию и Саудовскую Аравию сотрудничать для успокоения рынков нефти Gресс-секретарь Минэнерго США Шейлин Хайнс заявила, что резкое увеличение добычи нефти в сегодняшней ситуации снижения глобального спроса вызывает разочарование и не соответствует интересам поддержания стабильности на глобальных нефтяных рынках.

Саудовская Аравия призвала к срочной встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия отметила свои усилия для достижения договоренности в группе ОПЕК+ о восстановлении баланса на рынке нефти.