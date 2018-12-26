КНДР и Республика Корея провели церемонию соединения железных и автомобильных дорог

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемонию в честь начала работ по соединению и модернизации железных и автомобильных дорог КНДР и Республики Корея прошла сегодня на северокорейской железнодорожной станции Пханмун, сообщает южнокорейский телеканал YTN.
В торжественном мероприятии приняли участие высокопоставленные представители сторон, а также заинтересованные лица из Китая, Монголии и России.
К слову, гостей из Сеула в КНДР доставил специальный поезд из девяти вагонов, взятый в аренду. Для этого Совету Безопасности ООН пришлось освободить церемонию от санкций.
Договоренность о воссоединении железных дорог была достигнута на саммите двух стран в сентябре этого года в Пхеньяне.-0-
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