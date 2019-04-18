КНДР испытала новое оружие

18 апреля, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. КНДР 17 апреля испытала новое оружие. На тестовом запуске присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.

Какое именно оружие было испытано, не уточняется, однако, по словам военных чиновников южнокорейской стороны, это может быть управляемая ракета ближнего радиуса действия с дальностью около 20 км либо тактические крылатые ракеты.

Сообщается, что данный визит Ким Чен Ына на испытание нового оружия является первым с ноября 2018 года.-0-