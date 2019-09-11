КНДР провела испытание сверхбольшой ракетной установки

11 сентября, Пхеньян /БЕЛТА - Ренхап/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын присутствовал и лично руководил тестовым запуском сверхбольшой реактивной системы залпового огня. Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Верховный лидер КНДР отметил, что "проведенные тестовые испытания позволили полностью проверить реактивную систему залпового огня с точки зрения ее способности вести боевые действия, характеристик траектории, точности и функции самонаведения". ЦТАК не сообщает, увенчались ли произведенные ракетные пуски успехом.

Во вторник Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея заявил, что КНДР запустила два снаряда неустановленного типа в восточном направлении с территории провинции Пхенан-Намдо, расположенной на западе КНДР.-0-