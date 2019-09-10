КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря

10 сентября, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. КНДР запустила два неопознанных снаряда в направлении Японского моря. Об этом сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Республики Корея.
По данным ведомства, неустановленные снаряды были выпущены в 6.53 и 7.12 (по местному времени) в восточном направлении с территории провинции Пхенан-Намдо, расположенной на западе КНДР.
Оба снаряда пролетели около 330 км через полуостров, достигнув максимальной высоты около 50-60 км, говорится в сообщении. Тип, скорость полета и место приземления снарядов не уточняется.
Как подчеркнули в Объединенном комитете начальников штабов, ВС Республики Корея "следят за ситуацией на случай новых запусков и находятся в состоянии боеготовности".
Отмечается, что это уже 10-й запуск ракет со стороны КНДР с мая этого года.-0-