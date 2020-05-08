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08 мая 2020, 23:59

Количество людей, заразившихся коронавирусом в мире, за сутки увеличилось более чем на 87 тыс.

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8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/.  Количество инфицированных коронавирусом в мире выросло за сутки более чем на 87 тыс., превысив 3,7 млн. Количество подтвержденных смертей увеличилось более чем на 5 тыс. и приблизилось к 260 тыс., сообщила Всемирная организация здравоохранения, передает ТАСС.

По состоянию на 11:00 8 мая, в мире зарегистрированы 3 759 967 инфицированных и 259 474 умерших. Количество заразившихся возросло за 24 часа на 87 729, а умерших - на 5 429. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 654 345 и 152 179 соответственно. За сутки количество заразившихся выросло на 28 308, а умерших - на 1 941.

В Северной и Южной Америке заразились 1 586 129 человек, 87 930 умерли. По числу инфицированных (43 300) и умерших (3 126) за сутки этот регион обогнал Европу.

На третьем месте по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион - там выявлено 237 323 инфицированных и 8 608 умерших. За 24 часа число заболевших возросло на 8 125, умерли 143 человека.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 215 571. Далее следуют Испания (221 447), Италия (215 858), Великобритания (206 719), Россия (187 859), Германия (167 300), Франция (135 980), Турция (133 721), Бразилия (125 218) и Иран (103 135).-0-

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