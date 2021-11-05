Количество погибших из-за оползня в Колумбии возросло до 17

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество погибших в результате схождения оползня в районе муниципалитета Мальяма на юго-западе Колумбии возросло до 17. Об этом сообщает местный Национальный центр по управлению рисками катастроф, информирует ТАСС.

"Движение пластов земли привело к гибели 17 человек, 8 получили ранения, 7 из них уже выписаны из больниц. Никаких сообщений о пропавших без вести не поступало. Два здания разрушены, еще три находятся под угрозой обрушения", - говорится в сообщении ведомства вTwitter.

Власти обеспечивают доставку помощи в район инцидента.

В среду 3 ноября сообщалось о 14 погибших и по меньшей мере 20 пропавших без вести.-0-