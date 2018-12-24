Количество погибших в результате цунами в Индонезии выросло до 373 человек

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате цунами в Индонезии возросло до 373 человек, еще 1459 человек пострадали.
Об этом сообщило 24 декабря агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий.
Ранее сообщалось о 334 жертвах и 61 пропавшем без вести.
Сильное цунами обрушилось в ночь с 22 на 23 декабря на прибрежные районы островов Ява и Суматра. Оно могло возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Кракатау.-0-
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