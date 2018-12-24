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СМИ Беларуси

Количество погибших в результате цунами в Индонезии выросло до 373 человек

В мире 24.12.2018 | 19:00
Фото AFP
Фото AFP

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате цунами в Индонезии возросло до 373 человек, еще 1459 человек пострадали.

Об этом сообщило 24 декабря агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий.

Ранее сообщалось о 334 жертвах и 61 пропавшем без вести.

Сильное цунами обрушилось в ночь с 22 на 23 декабря на прибрежные районы островов Ява и Суматра. Оно могло возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Кракатау.-0-

Число погибших от цунами в Индонезии достигло 281 человекаЧисло погибших от цунами в Индонезии достигло 281 человека
Ранее сообщалось о 222 погибших. Кроме того, 57 человек считаются пропавшими без вести.

В Индонезии сохраняется угроза повторных цунами, число жертв увеличиваетсяВ Индонезии сохраняется угроза повторных цунами, число жертв увеличивается
По последним данным, которые приводит агентство, погибли 222 человека, 843 пострадали, 28 считаются пропавшими без вести. Иностранцев среди жертв нет, погибшие - граждане Индонезии.

Число жертв цунами в Индонезии возросло до 168 человекЧисло жертв цунами в Индонезии возросло до 168 человек
Еще около 745 человек пострадали, 30 человек считаются пропавшими без вести.

Число жертв цунами в Индонезии превысило 60 человекЧисло жертв цунами в Индонезии превысило 60 человек
Издание TribunJakarta.com сообщает, что волна смыла группу музыкантов поп-группы Seventeen прямо во время концерта в индонезийском городе Танджунг-Лесунг, видео инцидента появилось с сети. Фронтмент группы пропал без вести.

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Теги
Индонезия, природа
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