Количество пострадавших при взрыве в Лионе возросло до 8

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере восемь человек пострадали в результате взрыва, который произошел на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона во Франции, сообщает газета Le Progres.
У раненых зафиксированы преимущественно ранения нижних конечностей. Среди пострадавших есть восьмилетний ребенок.
По информации издания, сработало взрывное устройство, которое было спрятано в сумке вместе с болтами и гвоздями. Район вокруг места происшествия оцеплен полицией, на месте работают саперы.-0-
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