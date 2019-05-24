Количество пострадавших при взрыве в Лионе возросло до 8

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере восемь человек пострадали в результате взрыва, который произошел на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона во Франции, сообщает газета Le Progres.

У раненых зафиксированы преимущественно ранения нижних конечностей. Среди пострадавших есть восьмилетний ребенок.

По информации издания, сработало взрывное устройство, которое было спрятано в сумке вместе с болтами и гвоздями. Район вокруг места происшествия оцеплен полицией, на месте работают саперы.-0-