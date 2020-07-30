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30 июля 2020, 08:22

Количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 17 млн

Фото Getty Images
Фото Getty Images
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Австралия зафиксировала наибольшее число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии
Более 215 тыс. заразившихся коронавирусом зарегистрированы в мире за сутки

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило сегодня 17 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По его информации, количество заразившихся составляет 17 029 206 человек, умерли 667 011. Всего выздоровели 9 948 163 инфицированных. Больше всего заражений (4 426 982 выявленных случая) зафиксировано в США. Далее по числу заражений следует Бразилия (2 552 265).-0-

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