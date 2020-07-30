Количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 17 млн

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило сегодня 17 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По его информации, количество заразившихся составляет 17 029 206 человек, умерли 667 011. Всего выздоровели 9 948 163 инфицированных. Больше всего заражений (4 426 982 выявленных случая) зафиксировано в США. Далее по числу заражений следует Бразилия (2 552 265).-0-