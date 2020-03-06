Количество случаев заражения коронавирусом выросло до 95,3 тыс.

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 выросло до 95 333, в том числе за последние сутки число зараженных увеличилось на 2 241, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информационный бюллетень ВОЗ.
За минувшие сутки случаи коронавируса зафиксированы в Боснии и Герцеговине, Гибралтаре, Венгрии, Словении и Палестине. В целом зараженные есть в 85 странах.
В Китае коронавирус обнаружен у 80 565 людей (143 новых случая), умерли 3 015 человек (31 смерть за последние сутки). За пределами Китая COVID-19 подтвержден в 14 768 случаях (плюс 2 098 за сутки), умерли 267 человек.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул важность комплексного подхода к смягчению воздействия COVID-19. По мнению ВОЗ, ключом к прерыванию передачи коронавируса являются обучение населения, расширение эпиднадзора, уход за пациентами и укрепление системы готовности к вирусу.-0-