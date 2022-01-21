Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 340 млн

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 340 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованные в пятницу.

По состоянию на 19:55 мск в ВОЗ поступили сведения о 340 543 962 инфицированных и 5 570 163 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 3 472 227, летальных исходов - на 9 184.

Максимум за все время пандемии COVID-19 был зарегистрирован 20 января, когда в течение 24 часов было выявлено 3 933 319 случаев инфицирования.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 68 199 861. Далее следуют Индия (38 566 027), Бразилия (23 416 748), Великобритания (15 613 287) и Франция (15 201 084). Летальных исходов больше всего в США - 852 334, вторую строчку занимает Бразилия (621 855), третью - Индия (488 396). Далее следуют Россия (324 752) и Мексика (302 112).-0-