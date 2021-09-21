Количество жертв коронавируса в США превысило число погибших от "испанки"

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество жертв пандемии коронавируса в США достигло 675 885, что превышает число погибших от эпидемии так называемого испанского гриппа в 1918-1919 годах. Это следует из данных университета Джонса Хопкинса, сообщает ТАСС.

Согласно информации федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний США, количество жертв "испанки" составило 675 тыс. Это примерное число, однако оно отражает масштабы трагедии. Ранее именно пандемия испанского гриппа была самой смертоносной в истории США.

Вместе с этим количество жертв коронавируса в Соединенных Штатах продолжает расти на фоне распространения дельта-штамма. Это особенно касается юго-восточных штатов, где мало вакцинированных. Средняя ежедневная смертность от инфекции за последнюю неделю составляет более 2 тыс. человек.-0-