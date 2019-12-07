Количество жертв пожара в колледже в Одессе увеличилось до пяти

7 декабря, Одесса /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Спасатели обнаружили тело пятой жертвы пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Тело пятой жертвы обнаружено сегодня во время разбора завалов. Всего, по данным спасателей, в пожаре пострадал 31 человек. На сегодняшний день в больницах города находятся 17 человек. Судьба 10 остается неизвестной.

Пожар в историческом здании, где располагается колледж, произошел 4 декабря. В момент возгорания в здании находились более 400 человек. Полиция начала досудебное расследование по статье о нарушении требований пожарной безопасности. Официально о причине инцидента пока не объявлено. Власти Одессы объявили двухдневный траур.-0-