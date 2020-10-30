Количество жертв урагана "Дзета" выросло до шести

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате урагана "Дзета", обрушившегося на юг США, погибли 6 человек. Об этом сообщило агентство АP.

Ранее телекомпания ABC сообщала о трех жертвах стихии. По новым данным, шесть человек погибли в штатах Алабама, Джорджия и Луизиана.

По сообщению АP, из-за урагана более 2,6 млн домов остались без электроснабжения.

Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщил, что в настоящее время циклон "Дзета" ослаб до тропического шторма над центральной частью штата Алабама, максимальная скорость ветра в пределах шторма - около 23,6 м/с. Он находится в 45 км юго-восточнее города Шарлотсвилль (штат Вирджиния) и движется на северо-восток со скоростью 85 км/ч.-0-