Количество жертв взрыва в ресторане в Китае возросло до девяти

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13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв взрыва бытового газа в ресторане в Китае возросло до девяти, еще 10 человек ранены. Об этом сообщает 13 октября агентство "Синьхуа".
Состояние раненых оценивается врачами как стабильное. Все они госпитализированы.
Взрыв прогремел 13 октября в небольшой закусочной на улице Синьянлу в городском районе Сишань. Ранее сообщалось о шести погибших и девяти пострадавших.
Здание закусочной получило серьезные повреждения. Взрывной волной ущерб был нанесен еще нескольким расположенным по соседству магазинам. Поисково-спасательная операция на месте ЧП завершена.-0-