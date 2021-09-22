Комитет защиты журналистов обвинил Польшу в запрете СМИ освещать ситуацию в приграничной зоне

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная организация Комитет защиты журналистов обвинила Польшу в том, что в стране препятствуют работе СМИ по освещению ситуации с беженцами в приграничной зоне, сообщается на сайте комитета.

3 сентября польская полиция обвинила журналистов издания Onet в нарушении постановления о чрезвычайном положении в приграничном регионе, в связи с тем, что те проводили фото- и видеосъемку пограничной инфраструктуры. В случае признания виновными в нарушении чрезвычайного положения журналистам грозит тюремное заключение на срок до 30 дней или штраф в размере до 5 тыс. польских злотых (около $1,3 тыс.).

"Польские власти должны немедленно снять все обвинения с журналистов, которые просто выполняли свою работу, освещая важные события вблизи границы с Беларусью", - сказала координатор программы Комитета защиты журналистов по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид. "Власти должны позволять репортерам свободно освещать передвижения беженцев. Такой уровень препятствий лишь означает, что польским властям есть что скрывать", - отметила она.

14 сентября 30 редакций в Польше выступили с совместным обращением к правительству с просьбой разрешить журналистам свободно работать в приграничной зоне.

Президент Польши Анджей Дуда 2 сентября подписал постановление о введении режима чрезвычайного положения в Люблинском и Подляском воеводствах. Польские власти убеждены, что введение режима ЧП в приграничной зоне необходимо во избежание миграционного кризиса.-0-