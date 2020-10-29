Компания Boeing из-за пандемии сократит 30 тыс. работников

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Boeing объявила, что сократит еще больше рабочих мест, чем планировалось, после третьего квартала огромных потерь, вызванных пандемией коронавируса. Об этом сообщает японская телерадиокомпания NHK.

Американская авиастроительная компания, как ожидается, сократит еще 14 тыс. рабочих мест до конца следующего года в дополнение к 16 тыс., о которых объявлялось в апреле. Это означает, что общее число сокращенных рабочих мест до конца 2021 года составит 30 тыс. "Мы ожидаем, что к концу 2021 года штат сотрудников составит около 130 тыс. человек", - сообщил генеральный директор Boeing Дэйв Кэлхун сотрудникам в служебной записке. В начале 2020 года в Boeing работали 160 тыс. сотрудников.

Объясняя необходимость столь массовых сокращений, компания Boeing ссылается на необходимость соответствовать рыночным реалиям: ожидается, что в ближайшем будущем спрос на самолеты будет оставаться низким.

Пандемия усилила финансовые трудности компании после того, как ей был нанесен удар в результате приостановки эксплуатации модели 737 MAX из-за двух крушений с многочисленными человеческими жертвами.

Компания Boeing сообщила об убытках в размере около $400 млн в июле-сентябре в связи со снижением продаж на 29%. Авиастроительный гигант фиксирует убытки четвертый квартал подряд.-0-