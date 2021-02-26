Конец дистанционке: школы Германии открывают классы для очных занятий

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В последние дни все больше школ и гимназий по всей Германии открывают свои двери для учеников, которые из-за ограничений, связанных с коронавирусом, на несколько месяцев были вынуждены перейти на домашнее обучение. И пока политики ведут ожесточенные дебаты, оправдан ли такой шаг, учитывая статистику заболеваемости и опасность мутировавшего вируса, учителя и родители школьников несказанно рады, что за партами пустующих классов вновь окажутся реальные, а не виртуальные ученики, пишет немецкая газета Junge Freiheit.

Для ребят, которых с ноября 2020 года на несколько месяцев разлучили со своими одноклассниками, минусов в дистанционном обучении оказалось больше, чем плюсов, отмечает газета. В первую очередь это касается слабых учеников, у которых без авторитета учителя и привычного круга общения пропадает устойчивая мотивация к учебе. И как следствие - снижение успеваемости, плохие оценки. С этим утверждением были согласны все опрошенные учителя. Более того, они высказали мысль, что дистанционное обучение подходит для самых сильных и успевающих учеников. Для большинства эта форма обучения неприемлема.

Эффективность домашнего образования зависит и от возраста учеников. "Мы требуем от шестиклассников таких навыков, как самоорганизация, самодисциплина и планирование. Этими навыками не всегда владеют даже студенты первых курсов, а мы говорим о средней школе. Это непосильные требования, влияющие на усвояемость знаний, которая при таком подходе равна нулю", - пишет Junge Freiheit.

Педагоги рассказали корреспонденту газеты, какой стресс испытывают и родители учеников. "Многие находятся на пределе своих возможностей. Есть дети, которые вне школы просто не работают. Родителям приходится с ними играть в школу - объяснять материал, заменять продленку и заниматься репетиторством. Это огромная нагрузка, и если дети не подыгрывают, то стресс многократно усиливается, а с ним и разочарование родителей в школьном процессе", - говорят учителя.

В обществе бытует мнение, что во время пандемии кто-то пострадал, а кто-то, наоборот, оказался в выигрыше. Причем ко второй группе почему-то причисляют и школьных учителей, ведь учебные заведения закрылись, работы у педагогов стало меньше, а зарплата осталась прежней. Но никто не подумал, что в условиях дистанционного обучения обязанности учителей возросли.

"Наряду с подготовкой видеоуроков и онлайн-конференций приходилось весь материал, который раньше можно было спокойно рассказать, представлять в письменном виде, а домашнее задание проверять не всем классом на уроке, а каждое индивидуально. Про выходные дни тоже можно было забыть. Родителям и их детям почему-то показалось, что учитель обязан быть всегда на связи и отвечать на звонки и вопросы в чате", - рассказывают педагоги.

Говорить о том, что учителя оказались в выигрыше от коронавирусных ограничений, неуместно, отмечает газета Junge Freiheit. Конечно, кризис более или менее обошел стороной школы и гимназии. Учителя благодарны государству за то, что им не пришлось увольняться или получать пособие по неполной занятости. Но как справедливо заметил один из опрошенных педагогов: ни один сотрудник не стал бы работать по 40 часов в неделю на рабочем месте, а затем повторять ту же работу дома за компьютером.-0-