Конец дистанционке: школы Германии открывают классы для очных занятий

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 26 февраля 2021
Минск Переменная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:52 Молодого человека будут судить в Минске за организацию массовых беспорядков и участие в них Происшествия
11:51 Лукашенко: сейчас особое время, и мы должны показать себя нацией Президент
11:44 Представителей религиозных конфессий и госорганов объединил круглый стол в Минске Общество
11:41 В Нигерии из школы-интерната похищены более 300 учениц В мире
11:39 Белорусские спортсмены гордятся гербом, гимном и флагом своей страны - Барбашинский Спорт
11:36 Александру Лукашенко предложили стать почетным президентом НОК, но он отказался Президент
11:35 Медицина и космос, электромобили и цифровые платформы - как будет развиваться белорусская наука Общество
11:27 Самая быстрая птица планеты поселилась в Бресте Регионы
11:25 В России за сутки выявили 11 086 случаев заражения COVID-19 В мире
11:25 Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 27 февраля Общество
11:15 Взрыв газа в жилом доме в Нижнем Новгороде: два человека под завалами В мире
11:11 Виктор Лукашенко избран на пост президента НОК Спорт
11:04 Перспективы на завоевание олимпийских наград в Токио есть - Ковальчук Спорт
11:04 Королева Елизавета II призвала британцев сделать прививку от COVID-19 В мире
10:57 Футболисты "Тамбова" и "Ростова" откроют вторую часть чемпионата России Спорт
10:54 Возможность участия белорусских вузов в Евразийских саммитах по высшему образованию обсудили в Стамбуле Общество
10:53 Минфин прокомментировал призывы оппозиции к инвестфондам продавать белорусские евробонды Экономика
10:50 Каранкевич: перспективы майнинга криптовалют в Беларуси изучаются Экономика
10:47 Генпрокуратура направила в суд дело об убийстве в одном из дворов Гродно Происшествия
10:40 Более 70 белорусских атлетов выполнили квалификационные нормативы на Игры в Токио Спорт
10:40 Минфин ожидает второй транш российского кредита в I полугодии Экономика
10:38 Внешний госдолг Беларуси в январе уменьшился на 1,4% до $18,3 млрд Экономика
10:35 Стрельба из лука и муай-тай включены в программу III Европейских игр Спорт
10:31 Лукашенко о спорте: надо давать результат, едем в Токио драться Президент
10:27 Цена хранилища техники в Гомельском районе увеличилась в 600 раз на электронных торгах Регионы
10:24 Первый энергоблок БелАЭС выработал 1,5 млрд кВт.ч электроэнергии Экономика
10:21 Бюджет на 2021 год сформирован с дефицитом в размере около Br4 млрд - Минфин Экономика
10:14 В Беларуси разработали УФ-излучатели для обеззараживания поручней эскалаторов Общество
10:13 В Борисове более 100 домов были без электричества Регионы
10:10 Около $3,5 млрд направлено в 2020 году на погашение и обслуживание внешнего госдолга Беларуси Экономика
Все новости
Все новости
В мире
26 февраля 2021, 09:41

Конец дистанционке: школы Германии открывают классы для очных занятий

Фото Junge Freiheit
Фото Junge Freiheit
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
В России за сутки выявили 11 086 случаев заражения COVID-19
Королева Елизавета II призвала британцев сделать прививку от COVID-19

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В последние дни все больше школ и гимназий по всей Германии открывают свои двери для учеников, которые из-за ограничений, связанных с коронавирусом, на несколько месяцев были вынуждены перейти на домашнее обучение. И пока политики ведут ожесточенные дебаты, оправдан ли такой шаг, учитывая статистику заболеваемости и опасность мутировавшего вируса, учителя и родители школьников несказанно рады, что за партами пустующих классов вновь окажутся реальные, а не виртуальные ученики, пишет немецкая газета Junge Freiheit.

Для ребят, которых с ноября 2020 года на несколько месяцев разлучили со своими одноклассниками, минусов в дистанционном обучении оказалось больше, чем плюсов, отмечает газета. В первую очередь это касается слабых учеников, у которых без авторитета учителя и привычного круга общения пропадает устойчивая мотивация к учебе. И как следствие - снижение успеваемости, плохие оценки. С этим утверждением были согласны все опрошенные учителя. Более того, они высказали мысль, что дистанционное обучение подходит для самых сильных и успевающих учеников. Для большинства эта форма обучения неприемлема.

Эффективность домашнего образования зависит и от возраста учеников. "Мы требуем от шестиклассников таких навыков, как самоорганизация, самодисциплина и планирование. Этими навыками не всегда владеют даже студенты первых курсов, а мы говорим о средней школе. Это непосильные требования, влияющие на усвояемость знаний, которая при таком подходе равна нулю", - пишет Junge Freiheit.

Педагоги рассказали корреспонденту газеты, какой стресс испытывают и родители учеников. "Многие находятся на пределе своих возможностей. Есть дети, которые вне школы просто не работают. Родителям приходится с ними играть в школу - объяснять материал, заменять продленку и заниматься репетиторством. Это огромная нагрузка, и если дети не подыгрывают, то стресс многократно усиливается, а с ним и разочарование родителей в школьном процессе", - говорят учителя.

В обществе бытует мнение, что во время пандемии кто-то пострадал, а кто-то, наоборот, оказался в выигрыше. Причем ко второй группе почему-то причисляют и школьных учителей, ведь учебные заведения закрылись, работы у педагогов стало меньше, а зарплата осталась прежней. Но никто не подумал, что в условиях дистанционного обучения обязанности учителей возросли.

"Наряду с подготовкой видеоуроков и онлайн-конференций приходилось весь материал, который раньше можно было спокойно рассказать, представлять в письменном виде, а домашнее задание проверять не всем классом на уроке, а каждое индивидуально. Про выходные дни тоже можно было забыть. Родителям и их детям почему-то показалось, что учитель обязан быть всегда на связи и отвечать на звонки и вопросы в чате", - рассказывают педагоги.

Говорить о том, что учителя оказались в выигрыше от коронавирусных ограничений, неуместно, отмечает газета Junge Freiheit. Конечно, кризис более или менее обошел стороной школы и гимназии. Учителя благодарны государству за то, что им не пришлось увольняться или получать пособие по неполной занятости. Но как справедливо заметил один из опрошенных педагогов: ни один сотрудник не стал бы работать по 40 часов в неделю на рабочем месте, а затем повторять ту же работу дома за компьютером.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Германия образование школы
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото The Punch В Нигерии из школы-интерната похищены более 300 учениц
Фото из архива В России за сутки выявили 11 086 случаев заражения COVID-19
Фото ТАСС Взрыв газа в жилом доме в Нижнем Новгороде: два человека под завалами
Фото из архива Королева Елизавета II призвала британцев сделать прививку от COVID-19
Рави Шанкар Прасад . Фото Associated Press В Индии вводят новые правила регулирования работы социальных сетей
Фото EPA - EFE ООН вернула гобелен с "Герникой" Рокфеллеру
Главное
Лукашенко: главная задача на предстоящие месяцы - сформировать боеспособный спортивный "десант" в Токио
Медицина и космос, электромобили и цифровые платформы - как будет развиваться белорусская наука
Виктор Лукашенко избран на пост президента НОК
Благодарность от потомков: в День защитников Отечества "Евроопт" поздравил ветеранов
Топ-новости
Лукашенко: сейчас особое время, и мы должны показать себя нацией
Цянь Хуншань: отношения с Беларусью выйдут на более высокий уровень развития
Первый энергоблок БелАЭС выработал 1,5 млрд кВт.ч электроэнергии
Минфин ожидает второй транш российского кредита в I полугодии
Квартира в "Баку" - всего от 2600 рублей за метр! Старт продаж в новом доме Minsk World
Каранкевич: перспективы майнинга криптовалют в Беларуси изучаются
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1191 пациент с COVID-19, выписаны 1413
Более 70 белорусских атлетов выполнили квалификационные нормативы на Игры в Токио
Самая быстрая птица планеты поселилась в Бресте
Совмин утвердил план правового просвещения граждан в 2021-2025 годах
Электронные ярмарки вакансий пройдут сегодня в Новополоцке, Полоцком и Оршанском районах
Белорусские ученые создадут отечественную технологию производства противоопухолевых препаратов
Иудеи празднуют Пурим
В Минске установлен показатель компенсации стоимости жилья для переселения из подлежащих сносу домов
"Некоторые более равны, чем другие" - Макей сравнил отношение Запада к Беларуси с романом Оруэлла
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.