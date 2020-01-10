Конгресс США одобрил ограничение полномочий Трампа по применению силы против Ирана

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая ограничивает полномочия Дональда Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана, сообщает ТАСС.

Инициативу одобрили 224 конгрессмена, против высказались 194 законодателя.

Резолюция обязывает президента не начинать военные действия против Ирана и на его территории до тех пор, пока американская администрация не получит от Конгресса соответствующее разрешение либо не произойдет "вооруженное нападение на Соединенные Штаты".

Также Палата представителей рассматривает возможность принятия законопроекта, который заблокирует финансирование из бюджета США военных действий на территории Ирана и против исламской республики без соответствующего одобрения законодателей. Еще одна инициатива призвана отменить предоставленное американскому президенту в 2002 году Конгрессом разрешение на использование военной силы против террористов в Ираке. Администрация США опиралась на данное разрешение при проведении операции против иранского генерала Касема Сулеймани. Эти инициативы поддерживает прогрессивное крыло Демократической партии.-0-