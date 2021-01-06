Конгресс США приостановил дебаты по результатам президентских выборов в связи с беспорядками в Вашингтоне

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конгресс США приостановил дебаты по результатам президентских выборов в стране в связи с прорывом кордонов полиции на Капитолии демонстрантами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.

Как заявил сенатор Джеймс Лэнкфорд, митингующие ворвались в здание Конгресса, Сенат ушел на перерыв, как и Палата представителей. Здание Конгресса США было оцеплено полицией, поскольку сторонники Дональда Трампа пытались его штурмовать.

Телеканал CBS продемонстрировал кадры, на которых видно, как демонстранты с символикой Трампа ходят по зданию законодательного органа. Они выкрикивают лозунги в поддержку американского лидера и отказываются покидать Конгресс.

Протестующие направились к зданию законодательного органа после того, как на их митинге у Белого дома выступил президент США Дональд Трамп. Он снова отказался признавать поражение и заявил о фальсификациях на прошедших 3 ноября президентских выборах.

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер запросила направить подразделения Национальной гвардии США к зданию Конгресса, чтобы взять под контроль ситуацию, передает телеканал NBC. Также сообщается об одном пострадавшем в результате стрельбы в Конгрессе США. Власти Вашингтона ввели в городе комендантский час.-0-