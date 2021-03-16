Король Испании объявлен персоной нон грата в одном из городов Каталонии

Филипп VI. Фото facebook.com
16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мэрия каталонского города Сан-Кугат-дель-Вальес решила объявить короля Испании Филиппа VI персоной нон грата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Europa Press.
Как сообщается, в ходе заседания инициативу поддержали две политические силы, выступающие за выход Каталонии из состава страны. Партия "Левые республиканцы Каталонии" воздержалась. Соцпартия и центристская партия "Граждане" - сторонники единства Испании - выступили против.
Испанский монарх, который является символом единства страны, неоднократно подвергался нападкам со стороны каталонских сепаратистов. В 2017 году Филипп VI был объявлен персоной нон грата в городе Жирона.-0-