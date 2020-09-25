Король Норвегии госпитализирован

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 83-летний король Норвегии Харальд V госпитализирован в университетскую клинику Рикшоспиталет в Осло утром 25 сентября. Причиной госпитализации стало тяжелое дыхание, сообщает Норвежская вещательная корпорация (NRK).

Как сообщили в пресс-службе королевской семьи, ишемическая болезнь сердца и COVID-19 уже исключены. Ведется дальнейшее обследование монарха, до выяснения причин недомогания он будет находиться в отпуске по болезни.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг рассказала NRK, что сегодня утром она получила уведомление о том, что король госпитализирован. "Я понимаю, что это в первую очередь своего рода проверка, поэтому хочу пожелать королю от имени всего норвежского народа скорейшего выздоровления", - сказала она.

Клиника Рикшоспиталет не дает комментарии по этому поводу и просит обращаться за дальнейшей информацией в Королевский дворец.

Харальд V вступил на престол в 1991 году. Еще 24 сентября король принимал участие в одном из официальных мероприятий в Осло.-0-