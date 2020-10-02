Королева Елизавета II отменила приемы в Букингемском дворце

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Букингемском дворце Великобритании до конца года отменены многолюдные официальные мероприятия. Причиной стала вторая волна пандемии коронавируса, говорится в сообщении Букингемского дворца.

Такое решение приняла королева.

"Согласно рекомендациям правительства и в качестве меры предосторожности, в нынешних обстоятельствах никаких многолюдных мероприятий в Букингемском дворце и Виндзорском замке не будет проводиться до конца года. Найти способ проведения таких мероприятий безопасно не представилось возможным... К сожалению, такие мероприятия собирают значительное число гостей и участников", – говорится в сообщении Букингемского дворца.

В начале сентября королевская пресс-служба сообщила, что монаршая особа планировала осенью вернуться в лондонскую резиденцию для мероприятий.-0-